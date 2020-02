Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une rupture déjà assumée pour Neymar ?

Publié le 20 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En pointant ouvertement du doigt le staff du PSG mardi soir, et alors que son avenir continue de faire couler beaucoup d’encre, Neymar a-t-il déjà affiché ses envies de départ en vue du prochain mercato estival ? L’hypothèse ne peut pas être exclue.

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, mais l’attaquant brésilien n’est finalement pas parvenu à atteindre cet objectif. Et alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022, Neymar suscite déjà de grandes interrogations : prolongera-t-il, ou bien envisage-t-il toujours de quitter le Parc des Princes ? En attendant de lâcher une réponse claire à cette question, il a peut-être lâché un indice de taille mardi soir après le revers du PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

Neymar s’en est pris à Tuchel et au PSG