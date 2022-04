Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une révolution préparée par le Qatar ? La réponse !

Publié le 8 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Bien qu'une révolution pourrait être envisagée du côté du PSG, ce n'est peut-être pas la solution idéale pour relancer le projet.

Malgré l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Thiago Silva espère que le PSG ne se lancera pas dans une grande révolution. « A chaque fois, on revient à zéro, et ça, ça n’est pas possible dans le foot. Même si le PSG a beaucoup d’argent, mais ce n’est pas ça qui fait gagner dans le foot. Les titres, ce n’est pas ça », confiait l'ancien capitaine du PSG à Canal+ . Un avis partagé par le journaliste de L'EQUIPE Etienne Moatti.

«Il y a une stabilité à avoir»