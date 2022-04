Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva lâche un énorme tacle au Qatar !

Publié le 6 avril 2022 à 1h15 par B.C.

Alors que le PSG a connu une nouvelle désillusion en Ligue des champions, Thiago Silva s’est montré très critique à l’égard de la gestion des Qataris à la tête du club.

Une fois encore, le PSG a craqué en Ligue des champions. Malgré leur victoire au match aller, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas su conserver leur avantage face au Real Madrid et se sont inclinés après un triplé de Karim Benzema. Une désillusion de plus qui devrait être à l’origine de nouveaux changements au sein du PSG. Leonardo et Mauricio Pochettino sont menacés, tandis que de nombreux joueurs pourraient être poussés vers la sortie. Désormais à Chelsea, Thiago Silva pointe du doigt la gestion de son ancien club au moment d’évoquer ces échecs répétés.

« À chaque fois, on revient à zéro, et ça, ça n’est pas possible dans le foot »