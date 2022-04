Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reste en course pour cette piste XXL à 0€ !

Publié le 6 avril 2022 à 0h15 par P.L.

En vue de la saison prochaine, le PSG aimerait voir un renfort défensif arriver au sein de son effectif. Leonardo serait donc attentif à la situation d'Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Et tout serait encore possible dans ce dossier, malgré les nombreux concurrents.

L’été dernier, le PSG pensait avoir réalisé une bonne affaire en s’attachant gratuitement les services de Sergio Ramos, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Toutefois, le recrutement de l’Espagnol s’apparente de plus en plus à un échec puisqu’il n’est apparu qu’à six reprises sous les couleurs parisiennes toutes compétitions confondues. De ce fait, Leonardo serait à la recherche d’un nouveau défenseur en vue de la saison prochaine. Et le directeur sportif parisien suivrait avec attention la situation d’Antonio Rüdiger, en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain. D’ailleurs, tout serait encore possible dans le dossier.

Tout est encore possible pour l’avenir de Rüdiger