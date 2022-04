Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur les plans du Qatar avec Lewandowski !

Publié le 5 avril 2022 à 23h10 par P.L. mis à jour le 5 avril 2022 à 23h15

L'été dernier, le PSG a coché le nom de Robert Lewandowski lorsque Kylian Mbappé voulait partir. Cependant, le club de la capitale privilégierait d'autres dossiers estivaux désormais.

Cet été, le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat en juin prochain et dont l’avenir est toujours incertain. Leonardo se préparerait donc au pire et voudrait assurer la succession de l’international tricolore. Dans cette optique, le10sport.com vous révélait en août dernier que Robert Lewandowski figurait comme l’une des priorités du directeur sportif parisien. Toutefois, le PSG aurait désormais d’autres projets sur le marché des transferts, et pour le moment, la direction parisienne se concentrerait dessus.

Le PSG poursuit d’autres pistes de transferts que Lewandowski pour le moment