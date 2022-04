Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’une star du projet QSI est confirmé !

Publié le 5 avril 2022 à 20h10 par B.C.

À l’instar de Kylian Mbappé, Angel Di Maria voit son contrat arriver à expiration à l’issue de la saison. Cependant, le PSG n’a pas l’intention de conserver l’international argentin.

À l’approche de la fin de saison, le PSG s’active pour avancer dans certains dossiers brûlants, notamment ceux des prolongations de contrat. La priorité du club parisien est déjà connue et se nomme Kylian Mbappé, actuellement dans la dernière année de son engagement avec le PSG et annoncé avec insistance au Real Madrid. Cependant, Leonardo compte également sécuriser l’avenir d’autres cadres de l’écurie parisienne, à savoir Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe. En revanche, la situation d’Angel Di Maria est radicalement différente.

Pour Di Maria, le départ est confirmé