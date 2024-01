Mercato - PSG : Une révolution est lancée, il jubile

La rédaction

Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG en qualité de conseiller sportif à l'été 2022, le PSG a pris de nouvelles résolutions. À commencer par les contrats, désormais revalorisés en fonction du nombre de matchs jouées, dont a récemment profité Presnel Kimpembe lors sa prolongation. Une confiance réciproque qui a libéré le défenseur parisien durant sa convalescence.

Le sort semble s'acharner sur Presnel Kimpembe. Plombé par une gêne à un tendon d'Achille depuis plusieurs temps, le défenseur du PSG se l'est finalement rompu, à l'occasion de la victoire face à l'OM (3-0) le 26 février dernier. Depuis, le titi parisien n'a plus disputé la moindre minute sous les couleurs du club de la capitale. De fait, son importance au sein de l'effectif parisien a régulièrement été remis en question.

Kimpembe signe un contrat inédit

Mais les dirigeants parisiens ont bel et bien toujours confiance en Presnel Kimpembe, qui a récemment prolongé jusqu'en 2026 avec un contrat particulier à la clé. Depuis l'arrivée de Luis Campos à l'été 2022, le PSG propose des nouveaux contrats, offrant un salaire fixe et des bonus liés au nombre de matchs disputés et aux objectifs collectifs lors des compétitions.

Kimpembe est libéré d'un poids