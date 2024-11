Mercato - PSG : Une offre arrive !

Arnaud De Kanel

Peu présent sur les feuilles de match du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Luis Enrique, Milan Skriniar semble désormais s’éloigner de la capitale française. En quête de temps de jeu et de stabilité, le défenseur slovaque pourrait bien se tourner vers d’autres horizons dès le mercato hivernal. La Juventus, longtemps évoquée comme une destination potentielle, pourrait formuler une offre dans les prochains jours.

Alors que le mercato d’hiver se profile encore à l’horizon, une nouvelle rumeur prend de l’ampleur dans les coulisses du PSG. Milan Skriniar, défenseur central au profil solide mais peu exploité cette saison sous la houlette de Luis Enrique, semble désormais sur le départ. Les choix tactiques de l’entraîneur espagnol l’ont souvent écarté du terrain, et, selon des sources italiennes, un retour en Serie A serait sérieusement envisagé. Les spéculations vont bon train, et le nom du Slovaque pourrait bien revenir dans le championnat italien où son expérience et son physique sont encore très prisés après son passage très réussi à l'Inter Milan.

Skriniar veut partir

Selon les révélations de La Gazzetta dello Sport, il semblerait qu’un choix décisif ait déjà été fait par le défenseur central de 29 ans, bien que les discussions officielles entre les deux clubs soient encore au point mort. L'international slovaque aurait pris conscience de sa situation : tant que Luis Enrique reste aux commandes du PSG, ses chances de temps de jeu seraient minces. Dès lors, le mercato hivernal apparaît pour Milan Skriniar comme une opportunité providentielle de relancer une carrière en perte de vitesse, avec un transfert en janvier qui pourrait marquer un tournant.

Une offre à venir ?

Le club italien pourrait d'ailleurs formuler une offre de prêt afin de recruter Milan Skriniar cet hiver. De son côté, le PSG serait réticent, préférant conserver son joueur en cas de besoin en défense centrale. Affaire à suivre...