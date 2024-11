Mercato : Le PSG a pris une décision pour 2025 ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a renforcé toutes ses lignes, et ce, en recrutant à la fois Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Pour remplir ses objectifs en Ligue des Champions, le club de la capitale compterait faire quelques ajustements. Ainsi, les hautes sphères du PSG pourraient se servir de la prochaine fenêtre de transferts pour étoffer son effectif.

Le PSG réalise des débuts plus que poussifs en Ligue des Champions. Ayant des gros problèmes de finition, le club emmené par Luis Enrique n'a remporté qu'un seul match pour le moment. C'était lors de la première journée contre Gérone (1-0). En effet, le PSG a été tenu en échec par le PSV (1-1), et il s'est incliné contre Arsenal (2-0) et l'Atlético de Madrid (1-2). Résultat, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi est classée 25ème, soit à la première place non-qualificative pour les huitièmes de finale de la C1.

Le PSG prévoit quelques ajustements pour la Ligue des Champions

Si le PSG peut craindre le pire en Ligue des Champions, Luis Enrique n'est pas en danger pour autant d'après Le Parisien. En effet, les hautes sphères rouge et bleu auraient pour objectif de continuer à grandir dans ce nouveau projet, sans star mais avec un collectif plus stable.

Des arrivées au PSG en janvier ?

Malgré tout, à en croire Le Parisien, le PSG prévoirait de faire quelques petits ajustements pour remplir ses objectifs européens. Cela pourrait donc passer par l'arrivée de certaines recrues au mois de janvier. Reste à savoir qui arrivera au PSG après Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué.