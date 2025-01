Mercato - PSG : Une offre à 65M€ est partie pour ce buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, Jhon Duran serait un des objectifs du PSG dans l'optique du prochain mercato estival. Un attaquant qui attise les convoitises et en ce sens, West Ham a fait une offre de plus de 65M€ pour s’attacher services. Une proposition qu’Aston Villa, avec qui il a récemment prolongé son contrat, n’a pas l’intention d’accepter.

Auteur de 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, Jhon Duran a de nombreux prétendants, parmi lesquels on retrouve notamment le PSG. Cet hiver, le club de la capitale aurait fait une offre pour recruter l’attaquant âgé de 21 ans, refusée par Aston Villa, et serait prêt à attendre l’été prochain pour le recruter.

West Ham propose plus de 65M€ pour Duran

Le PSG n’est pas le seul club à s’intéresser à Jhon Duran et Aston Villa a récemment reçu une nouvelle offre. D’après les informations de The Athletic, West Ham a proposé un peu plus de 65M€ afin de s’attacher les services de l’international colombien (15 sélections, 2 buts).

Aston Villa ne veut pas le lâcher

Toutefois, la position d’Aston Villa reste la même dans ce dossier et devrait refuser l’offre de West Ham. Arrivé à l’été 2023 en provenance du Chicago Fire, Jhon Duran a prolongé son contrat jusqu'en juin 2030 en octobre dernier et les Villans n’ont pas l’intention de s’en séparer.