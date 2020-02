Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale se précise pour Mbappé !

Publié le 23 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Constamment annoncé sur les traces de Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait prendre son temps afin de convaincre le PSG de lui céder l’attaquant français.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé (21 ans) semble encore loin d’avoir fixé son avenir dans la capitale. Le jeune attaquant français figurerait sur les tablettes du Real Madrid qui en ferait l’une de ses grandes priorités pour l’été prochain, et ce dossier n’a pas encore rendu toutes ses vérités. D’ailleurs, selon la presse espagnole, la direction du club merengue aurait un plan bien précis en tête pour Mbappé.

Le Real voudrait attendre 2021 pour Mbappé

Comme l’a révélé El Desmarque samedi, le Real Madrid voudrait jouer la carte de la patience avant de recruter Kylian Mbappé. Le club espagnol, qui entretient d’excellentes relations avec le PSG, ne voudrait pas dégrader ces rapports et devrait donc attendre l’été 2021, quand l’international français n’aura plus qu’une année de contrat au Parc ces Princes, pour se retrouver en position de force et formuler une offre pour Mbappé.