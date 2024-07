Mercato - PSG : Une fake news à 250M€ dénoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Lamine Yamal serait toutefois retenu coûte que coûte par Joan Laporta au FC Barcelone cet été, même avec une offre de plus de 200M€, si l’on en croit les récentes révélations du Parisien. Mais un journaliste vient contredire cette version avancée par le quotidien sur le cas Yamal…

Lamine Yamal au PSG, faut-il vraiment y croire ? Le jeune crack espagnol de 16 ans en train de briller à l’Euro avec notamment un remarquable but inscrit contre l’équipe de France en demi-finale, ce qui fait logiquement grimper sa cote sur le marché. Le PSG est d’ailleurs positionné sur son profil depuis plusieurs mois, mais aurait été recalé par le Barça.

Laporta refuse de lâcher Yamal ?

En effet, comme l’a récemment annoncé Le Parisien, Joan Laporta aurait mis son véto pour Lamine Yamal au PSG. Le président du FC Barcelone refuserait d’être celui qui accepterait de laisser partir le nouveau Messi du club catalan, et ce malgré son besoin de liquidités. Mais faut-il vraiment y croire ?

« Tout ça, c’est de la com »

Frédéric Hermel, correspondant RMC Sport en Espagne, dénonce une fake-news au micro de l’After Foot : « Laporta, comme tous les présidents de club a toujours des relais dans tous les médias. Il a peut-être voulu laisser entendre que ‘On nous a proposé 250M€ et tout, mais nous on le garde et on a les moyens de le garder’. Tout ça, c'est de la pub, de la com ». De quoi redonner espoir au PSG ?