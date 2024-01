Mercato - PSG : Une erreur à 150M€ est dénoncée !

Pierrick Levallet

Recrutés pour un total de 150M€ l'été dernier, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani peinent à vraiment convaincre le PSG. Le premier n'est pas dans les petits papiers de Luis Enrique et le deuxième n'arrive pas à s'imposer pour le moment. Les deux attaquants seraient d'ailleurs vus comme des erreurs commises sur le mercato.

L’été dernier, le PSG s’est montré particulièrement actif sur le mercato. Afin de remplacer Neymar, Lionel Messi et les autres stars qui sont parties, le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées. En attaque, les dirigeants parisiens ont notamment lâché un total de 150M€ pour mettre la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani afin d'entourer au mieux Kylian Mbappé.

PSG : «Des millions», la grande annonce du clan Mbappé https://t.co/1Nq383QQ5A pic.twitter.com/Q5KGIDDCSR — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Kolo Muani et Gonçalo Ramos n'y arrivent pas

Mais depuis leurs transferts, rien ne se passe vraiment comme prévu pour eux au PSG. Le Portugais de 22 ans (4 buts et une passe décisive en 19 matchs) n’est pas vraiment dans les petits papiers de Luis Enrique. Le Français de 25 ans, lui, peine à réellement s’imposer (7 buts et 2 passes décisives en 20 matchs) malgré la confiance que le technicien espagnol lui a accordé jusqu’à présent.

Le PSG a fait une erreur sur le mercato ?