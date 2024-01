Surprise, il y a du changement pour Neymar

Amadou Diawara

Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, Neymar se soigne mieux que prévu. En effet, la star brésilienne d'Al Hilal ferait des efforts considérables pour se rétablir le plus rapidement possible, et son travail porterait ses fruits.

Lors du dernier mercato estival, Neymar a quitté le PSG et a rejoint Al Hilal pour une somme proche de 90M€. Toutefois, le club saoudien n'a pas profité de sa nouvelle star très longtemps. En effet, Neymar s'est blessé gravement peu après son transfert.

Neymar se soigne mieux que prévu

Après avoir enchainé les blessures aux chevilles lors de son passage au PSG, Neymar a été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en Arabie Saoudite. Résultat, l'ancien numéro 10 parisien ne reportera pas le maillot d'Al Hilal et du Brésil avant le mois d'aout. A moins que...

Neymar travaille dur pour son retour