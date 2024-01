Mercato - PSG : Les plus gros ratés de dernière minute sur le marché des transferts

Amadou Diawara

Depuis le rachat du Qatar, le PSG a vécu plusieurs désillusions de dernière minute sur le mercato. En effet, le club de la capitale est passé tout près de recruter à la fois Gabriel Moscardo, Luciano Acosta et Adel Taarabt, mais ces transferts ont avorté. Dans le sens des départs, le PSG a également eu une fausse joie avec Hugo Ekitike et Hervin Ongenda.

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du PSG en 2011, le club s'est mis à « rêver plus grand » . En effet, grâce au rachat de QSI, l'écurie parisienne est entrée dans une nouvelle dimension. Plus précisément, le PSG a bouclé de nombreuses signatures XXL pour grandir, notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Zlatan Ibrahimovic. Toutefois, le club de la capitale s'est aussi cassé les dents par moments, ayant vu des transferts capoter à la dernière minute.

PSG : Le Qatar perd patience, une deadline est fixée https://t.co/4WcAuoadW2 pic.twitter.com/QJlbzgeC13 — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Moscardo, Taarabt et Acosta auraient pu signer au PSG

Dans le sens des arrivées, le PSG a eu trois gros ratés de dernière minute : Gabriel Moscardo, Luciano Acosta et Adel Taarabt. D'abord, lors de l'été 2011, le milieu de terrain marocain est passé tout près de signer au PSG, comme il l'a révélé lui-même. « Après mon année avec QPR, je dois signer au PSG. Je dois être la première recrue du Qatar. Mon agent m’appelle et me propose le projet. Je dis ok. Je prends le premier avion pour aller rencontrer le Cheikh. Il m’explique que je suis le premier joueur arabe qu’il souhaite, mais m’explique que le transfert va prendre du temps, car Leonardo doit arriver d’abord. Leonardo m’appelle à son arrivée, mais je sens qu’il n’est pas chaud. J’appelle mon agent et je lui explique que je ne le sens pas. Leonardo dit à mon agent que payer 12 millions pour un joueur qui n’a joué qu’une saison en Championship ce n’est pas rien. Du coup moi je suis en difficulté, car j’ai dit à QPR que je partais alors que j’étais capitaine. Nasser Al-Khelaifi vient à Londres pour me rassurer et dire que ça va se faire. Mais à la fin, Leonardo a fait sauter le deal. Il a dit que j’étais cher, mais il prend finalement Verratti qui est en Serie B pour plus chère que moi et Pastore pour 42 millions. Il ne voulait pas de moi », a précisé Adel Taarabt (34 ans) lors d'un entretien accordé à Colinterview il y a quelques mois. Durant l'hiver 2019, le PSG est passé à côté de Luciano Acosta. Et pourtant, le joueur argentin était venu jusqu'à Paris. « J’ai voyagé jusqu’en France pour signer, le jour où le marché fermait. J’ai passé la visite médicale, ils m’avaient donné mon numéro, qui est aujourd’hui utilisé par Mauro Icardi. Tout était fait, mais DC United n’a pas accepté l’offre et le transfert a été annulé » , a regretté Luciano Acosta (29 ans) auprès de Sector Bostero.

Les départs d'Ekitike et d'Ongenda ont capoté au dernier moment