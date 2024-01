Mercato - PSG : Le Real Madrid répond à Mbappé

Alexis Brunet

Kylian Mbappé est en fin de contrat cet été au PSG. Il n'a toujours pas prolongé, et donc le temps presse pour Paris. Le Real Madrid met la pression, et souhaite encore une fois s'attacher les services de l'attaquant. Le champion du monde a affirmé qu'il n'avait pas encore pris sa décision, mais la Casa Blanca reste confiante.

L'été dernier le PSG a perdu deux stars en attaque. Lionel Messi ainsi que Neymar ont quitté Paris. Le club de la capitale était plutôt d'accord pour se séparer des deux Sud-Américains, mais cela ne sera pas le cas pour Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens souhaitent à tout prix le garder, et ils veulent donc qu'il prolonge son contrat qui arrive à échéance en juin prochain.

Mbappé n'a pas encore pris sa décision

Personne ne sait encore quelle décision va prendre Kylian Mbappé. Personne, ni même lui visiblement, vu les propos qu'il a tenu en zone mixte après le match face à Toulouse. « Non, je n'ai pas pris ma décision encore, je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision. On a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club, ce qui reste le plus important. »

Le Real Madrid est confiant pour Mbappé