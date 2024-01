Mercato - PSG : Al-Khelaïfi vend la mèche pour le prochain transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté Lucas Beraldo, le PSG continue de s'activer cet hiver et doit rapidement prendre une décision concernant le transfert de Gabriel Moscardo, qui va subir une opération du pied. Néanmoins, selon nos informations, le club de la capitale ne cherche pas un milieu de terrain, mais se concentre plutôt sur le recrutement d'un défenseur central. Une tendance confirmée par Nasser Al-Khelaïfi.

A peine le mercato d'hiver avait ouvert ses portes que le PSG annonçait un transfert. En effet, le 1er janvier, Lucas Beraldo s'est engagé officiellement avec le club parisien pour environ 20M€. Son compatriote Gabriel Moscardo devait l'imiter, mais un souci à la visite médicale a bouleversé les plans initiaux.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !▶️ Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations👉🏻https://t.co/sXaBLET54B — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 6, 2024

Un défenseur central plutôt qu'un milieu de terrain ?

Le milieu de terrain du Corinthians va se faire opérer et sera absent trois mois. Son transfert n'est pas remis en cause, mais aurait pu pousser le PSG à se mettre en quête d'un autre milieu de terrain cet hiver. Néanmoins, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale ne cherche pas dans ce secteur de jeu et vise plutôt un défenseur central afin de compenser la blessure de Milan Skriniar. Nasser Al-Khelaïfi confirme d'ailleurs nos informations.

Al-Khelaïfi confirme !