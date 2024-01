Mercato - PSG : Mbappé, la mystérieuse promesse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mbappé affole le mercato, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sortir du silence concernant l'avenir de son attaquant vedette. Le président du PSG confirme bien évidemment son intention de conserver le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, mais il révèle aussi une promesse faite par Kylian Mbappé.

Le feuilleton Mbappé bat son plein. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du PSG est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une situation qui pèse évidemment sur le quotidien du club de la capitale, d'autant plus que le capitaine des Bleus a récemment assuré qu'il n'avait toujours pas pris de décision. C'est la raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre la parole à ce sujet.

Mercato - PSG : Mbappé prépare une surprise pour son prochain club ? https://t.co/NiRfokHZS7 pic.twitter.com/V5YCUYvgfQ — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

«J’ai confiance en lui et je veux qu’il reste à Paris»

« C’est un garçon fantastique. Il n’a que 25 ans, il a encore dix ans de carrière devant lui. Il est très intelligent, un joueur incroyable et franchement, je le dis de tout mon cœur, tout ce qu’on peut dire sur lui est positif. Je le considère comme ma famille, vraiment, et je vais le protéger. J’ai confiance en lui et je veux qu’il se concentre sur le football aujourd’hui et bien sûr qu’il reste à Paris », assure le président du PSG dans les colonnes du Parisien avant de révéler que Kylian Mbappé lui a fait une mystérieuse promesse.

«Je suis sûr qu’il va tenir sa promesse»