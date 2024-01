Mercato - PSG : Accord trouvé, coup de théâtre pour l’avenir de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En public, Kylian Mbappé assure qu'il n'a pris aucune décision au sujet de son avenir. Mais en coulisses, le joueur et son clan travailleraient d'arrache-pied pour tenter de trouver une solution avec le Real Madrid. Et selon la presse espagnole, un accord moral aurait été trouvé entre les deux parties. De quoi amenuir un peu plus ses chances de prolongation au PSG.

A quoi joue Kylian Mbappé ? Face aux journalistes mercredi dernier, le joueur du PSG assurait qu'il n'avait pas encore choisi sa prochaine destination. « Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties » avait-il déclaré après le Trophée des champions.

Mbappé préparerait son départ

Mais ces derniers jours, certains médias étrangers et français ont évoqué un accord entre Mbappé et le Real Madrid. Selon plusieurs sources, le départ de l'international français à l'issue de son contrat ne fait plus le moindre doute.

Un accord moral avec le Real Madrid