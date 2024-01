Mercato - PSG : Une offre de 30M€ est dégainée pour ce transfert

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait identifié le profil de Radu Drăgușin. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec le Bayern sur ce dossier. D'ailleurs, l'écurie menée par Thomas Tuchel aurait déjà dégainé une offre à hauteur de 30,5M€ pour s'attacher les services de Radu Drăgușin.

Si le PSG a bouclé la signature de Lucas Beraldo, il vient de perdre Milan Skriniar pour plusieurs mois. En effet, le défenseur central slovaque vient de se faire opérer de la cheville. Par conséquent, Luis Campos serait au travail pour trouver un remplaçant à Milan Skriniar.

Le PSG veut s'attaquer à Drăgușin

Parmi les pistes étudiées par le PSG, il y aurait celle menant à Radu Drăgușin. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Genoa, l'international roumain aurait alerté la direction du PSG. Toutefois, le club de la capitale aurait un adversaire redoutable sur ce dossier : le Bayern.

Le Bayern est passé à l'offensive pour Drăgușin