Mercato - PSG : Une énorme révolution se préparerait au PSG !

Publié le 20 mars 2022 à 21h15 par Th.B.

N’étant en lice que pour la Ligue 1 en cette fin de saison, le PSG connaît une saison très délicate. Ce qui pourrait engendrer de sérieux changements à la prochaine intersaison, et pas seulement au niveau du vestiaire et du poste d’entraîneur.

Alors que le PSG semblait avoir chassé ses démons grâce à sa finale de Ligue des champions en 2020 et son parcours jusqu’en demi-finale la saison dernière, les hommes de Mauricio Pochettino sont sortis par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale de C1 face au Real Madrid le 9 mars dernier (3-1). Une désillusion qui a ponctué une saison très mitigée sur le plan sportif puisque le PSG avait également été éliminé en 1/8ème de finale de la Coupe de France et malgré la considérable avance en Ligue 1, les Parisiens sont particulièrement irréguliers. En attestent les trois défaites lors des cinq dernières sorties en Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Ce dimanche midi, le PSG s’est incliné 3 buts à 0 sur la pelouse de l’AS Monaco. Une prestation qui a poussé Kylian Mbappé est Mauricio Pochettino à monter au créneau en tapant du poing sur la table.

Des changements « à tous les étages » du club !