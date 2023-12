Mercato - PSG : Une cible du Qatar flambe à l’étranger

Arnaud De Kanel

Avant de se pencher sur Luis Enrique, le PSG avait des vues sur Thiago Motta. L'ancien milieu de terrain italien a toujours énormément compté aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi qui rêve toujours dans un coin de sa tête de lui confier les clés de la maison parisienne. En Italie, le travail de Motta ne passe pas inaperçu.

A chaque changement d'entraineur au PSG, le nom de Thiago Motta refait surface. Le coach italien a les faveurs du Qatar, plus particulièrement de Nasser Al-Khelaïfi qui voit en lui un brillant avenir. Le président du PSG rêverait de lui confier le banc parisien mais les hauts décideurs attendaient certainement des garanties. Motta est en train de prouver les belles promesses placées en lui puisqu'en battant la Roma de José Mourinho dimanche, son club, Bologne, est désormais 4ème de Serie A. Ce très beau début de saison suscite l'admiration, à l'image de Enrico Preziosi, le président qui a lancé Motta au Genoa.

PSG - Zaïre-Emery : Luis Enrique justifie un choix inédit https://t.co/9a88119eFp pic.twitter.com/76nTYbpE8d — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Il interprète le football de manière moderne»

Ce dernier est dithyrambique au sujet de son ancien protégé et il lui promet une belle carrière d'entraineur. « Ce n’est pas une surprise pour moi. Je l’ai lancé pour la première fois en Serie A même si l’aventure, compte tenu des circonstances, n’était pas des plus idéales. Il interprète le football de manière moderne mais surtout il fait aimer ses joueurs.(…) Peut-être que le saut vers un club en difficulté à l’époque était trop immédiat mais génial les milieux de terrain peuvent toujours devenir de grands entraîneurs », a-t-il confié, avant de poursuivre.

«Il peut aspirer à des places bien plus importantes»