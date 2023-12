Vente PSG : Il vend la mèche pour l’avenir du Qatar

Arnaud De Kanel

Le Qatar a cédé 12,5% de ses parts qu'il possède dans le PSG à Arctos Partners. Cette transaction importante estimée à 530M€ pourrait témoigner d'un désengagement grandissant du riche état pétrolier avec le PSG mais il n'en est rien. En effet, Nasser Al-Khelaïfi assure que c'est pour aider le club de la capitale à grandir encore un peu plus et que le Qatar ne compte pas partir de si tôt.

Les rumeurs autour d'un désengagement progressif du Qatar avec le PSG ont pris de l'ampleur ces derniers mois, notamment après l'intérêt du plus petit pays du golfe dans le rachat de Manchester United. La vente de 12,5% des parts au fond d'investissement Arctos Partners pourrait alimenter ces rumeurs mais Nasser Al-Khelaïfi affirme qu'elle fait partie du projet mis en place par le Qatar.

Al-Khelaïfi évoque des «ambitions à long terme»

« En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons (...) Dès le premier jour, ils ont cru avec passion à notre projet, à notre plan et à notre vision pour le club - et nous sommes fiers de les compter dans notre famille. Ce jour est une étape importante dans l'histoire du Paris Saint-Germain et contribuera grandement à la poursuite du succès et de la croissance de notre grand club », a déclaré le président du PSG dans le communiqué publié par le club de la capitale jeudi dernier. Le deal, estimé à 530M€, a également été validé par Luis Campos.

«C’est fantastique»