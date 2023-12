Mercato - PSG : Pari gagnant du Qatar ?

Thomas Bourseau

Le PSG a un nouvel entraîneur depuis l’été dernier avec la nomination de Luis Enrique. Un choix fort de la part du club parisien et de ses propriétaires qataris dans le cadre du changement drastique de politique sportive totalement validé par Bixente Lizarazu.

Luis Enrique a débarqué au PSG au cours de la dernière intersaison après six mois de pause dans la foulée de son départ de la sélection espagnole post-Mondial 2022. Pour Bixente Lizarazu, les hauts décideurs du PSG et les propriétaires qataris ont fait le bon choix avec l’ancien coach du FC Barcelone.

Luis Enrique, l’autorité qui manquait au PSG selon Bixente Lizarazu

En effet, alors qu’un manque de cohésion collective était pointée du doigt ces dernières années au PSG, Luis Enrique a changé tout ça selon le champion du monde 98, consultant pour TF1 . Bixente Lizarazu affirme en outre que Luis Enrique est la face autoritaire qui faisait défaut au Paris Saint-Germain.

«On a une équipe collective, un groupe impliqué et un style de jeu identifié»