Mercato - PSG : Un transfert surprise se prépare ?

Ce vendredi soir, le PSG a remporté son premier match de la saison face au Havre (1-4). Mais malgré ce succès, la soirée a été ternie par la grosse blessure de Gonçalo Ramos. Le club de la capitale pourrait donc recruter un nouvel avant-centre cet été. Si la piste Victor Osimhen pourrait devenir concrète, Paris évalue également d’autres profils. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait être totalement relancé. Si ce samedi matin, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Désiré Doué, les dirigeants parisiens ne seraient pas encore rassasiés. Surtout, la formation de Luis Enrique est désormais orpheline de Gonçalo Ramos.

Ramos blessé, Osimhen en approche ?

Car face au Havre ce vendredi soir, le buteur portugais a subi un gros tacle et a été contraint de laisser sa place à Randal Kolo Muani. Le Parisien révèle que ce matin, les décideurs du PSG se sont réunis afin d’évoquer le sujet de Gonçalo Ramos. Et pour cause, le verdict est tombé pour l’attaquant de 23 ans, qui a subi une fracture de la cheville gauche et qui sera indisponible pour les trois prochains mois. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, le nom de Victor Osimhen est désormais étudié de près sur le mercato estival.

Le PSG a également d’autres pistes en tête

Le Parisien souligne également que Paris pourrait décider de ne pas recruter du tout à ce poste. Cependant, en plus du Nigérian, les dirigeants du PSG auraient déjà d’autres alternatives en tête sans que les noms de ces dernières n’aient déjà filtré.