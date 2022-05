Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert au PSG ? La réponse de Benjamin Pavard !

Publié le 26 mai 2022 à 18h45 par Thibault Morlain

Aujourd’hui au Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en 2024 jusqu’en 2024, Benjamin Pavard a été interrogé sur une possible arrivée du côté du PSG.

Cet été, ça va énormément bouger au sein de l’effectif du PSG. D’ailleurs, le club de la capitale aurait déjà identifié ses priorités. Et en défense, on verrait d’un bon oeil l’arrivée d’un défenseur polyvalent, capable de jouer en défense centrale et sur un côté, notamment à droite pour épauler Achraf Hakimi. Un profil auquel répond Benjamin Pavard, formé en défense centrale, mais qui évolue dans le couloir que ce soit avec le Bayern Munich ou l’équipe de France.

« Je ne me pose pas la question »

Pourrait-on alors voir Benjamin Pavard rejoindre le PSG ? La question a directement été posée au principal intéressé. Présent au micro de RMC ce jeudi, Pavard a alors lâché : « Je suis très heureux au Bayern, c’est un des meilleurs clubs du monde. Le PSG est très bon club avec très bon projet. Venir à Paris ? Je ne me pose pas la question ». Un départ du Bayern Munich n’est donc pas à l’ordre du jour…