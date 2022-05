Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi ouvre la porte à la Premier League !

Publié le 19 mai 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Recruté par le PSG l’été dernier, Achraf Hakimi a découvert un nouveau championnat à l’âge de 23 ans. Désormais, il ne lui reste plus qu’à rejoindre la Premier League pour avoir évolué dans les cinq grands championnats. Et le Marocain ne dirait pas non.

Arrivé l’été dernier parmi les nombreuses recrues du PSG, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé dans le couloir droit de la défense parisienne. Mais à 23 ans, le Marocain en est encore au début de la carrière. Pour le moment, le natif de Madrid a évolué dans quatre des cinq grands championnats (Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1). Il ne lui manque que la Premier League pour avoir exploré l’entièreté de l’élite du football sur le continent européen. Et Achraf Hakimi ne dirait pas non.

Hakimi ne dit pas non à la Premier League