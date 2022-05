Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’histoire est-elle vraiment terminée entre Mbappé et le Real Madrid ?

Publié le 26 mai 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Pour beaucoup, la question avec Kylian Mbappé n’était pas de savoir s’il allait rejoindre ou non le Real Madrid, mais plutôt quand il le ferait. Finalement, cela ne sera pas pour cet été. En effet, Mbappé a choisi de prolonger avec le PSG. C’est donc la 3ème fois en 5 ans que les Merengue échouant avec le Français. De quoi alors mettre un terme à ce feuilleton pour l’avenir ?

Ce n’est pas un secret, depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêve de jouer pour le Real Madrid. A plusieurs reprises, la Casa Blanca s’est d’ailleurs présentée pour l’international français, sans que cela ne se concrétise. La dernière fois en date ? Il y a quelques jours seulement. En effet, alors que Mbappé avait donné sa parole au Real Madrid pour venir cet été, le joueur du PSG a finalement choisi de prolonger jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Un choix fort de la part de Kylian Mbappé, qui a tout de même tenu à prévenir Florentino Pérez. « J’ai pris ma décision de rester la semaine dernière. Je l’ai d’abord dit au président du Real Madrid, Florentino Pérez. J’ai beaucoup de respect pour lui et pour le club. Je pense que c’était important de le dire en personne que je ne vais pas venir. Je pense que c’est ça d’être un grand joueur, d’être honnête. Tout s’est bien passé car nous avons une bonne relation », a-t-il expliqué à la BBC .

« Ce n’est jamais terminé »

Kylian Mbappé a donc pris le temps de tenir Florentino Pérez au courant. Mais en Espagne, on ne digère toujours pas le refus du joueur du PSG. Au point de mettre un terme à ce feuilleton et écarter l’idée d’un futur transfert de Mbappé ? De son côté, l’international français refuse de fermer les portes. Dans la suite de son entretien pour la BBC , Kylian Mbappé a expliqué : « Le Real Madrid, c’est terminé ? Ce n’est jamais terminé. La seule chose c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le futur. J’ai arrêté de penser au futur, je pense seulement au présent. Et le présent c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans avec le PSG ».



Un transfert au Real Madrid est donc encore possible pour Kylian Mbappé. Mais est-ce le cas pour les Merengue ? A l’occasion d’un entretien accordé à ABC , Dani Carvajal a été très clair : le train ne repassera peut-être pas pour le joueur du PSG. « Il a été soumis à des pressions très forts du PSG, de l’Emir et les supporters l’aiment beaucoup. Maintenant, pour être sincère, quand le Real Madrid te veut, c’est très difficile de dire non et il y a des traines qui ne passent qu'une fois. Si je suis surpris ? Il faut être dans sa tête. Il est Français, il est de Paris. Il joue au PSG, il est le meilleur joueur de son pays et cela doit être difficile de sortir de sa zone de confort. Mais j’insiste, il y a des trains qui ne passent qu’une seule fois et le Real Madrid est au-dessus de n’importe quel joueur », a expliqué l’Espagnol. Le feuilleton Mbappé pourrait donc ne pas être totalement terminé…