Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Même à Doha on n’en peut plus de Neymar !

Publié le 26 mai 2022 à 17h10 par Axel Cornic

Star du Paris Saint-Germain, Neymar agace en interne comme à l’extérieur du club, avec un net déclin et un rôle qui pourrait s’amoindrir avec la récente prolongation de Kylian Mbappé.

Comme avant chaque mercato estival, l’avenir de Neymar fait débat. Le Brésilien sort d’une nouvelle saison décevante et certains se demandent si le Paris Saint-Germain a vraiment bien fait de lui offrir un contrat en or jusqu’en 2025. La récente prolongation de Kylian Mbappé vient encore plus fragiliser sa position. L’Équipe fait remarquer que Neymar n’est plus du tout le patron de l’équipe et au sein du PSG on serait même ouverts à un transfert dès cet été. Le problème c’est que quasiment personne ne semble disposé à bouger pour un joueur qui gagner plus de 30M€ et qui a fêté ses 30 ans le 5 février dernier.





Mercato - PSG : Paris va droit dans le mur avec Neymar ! https://t.co/JtCQO06p2N pic.twitter.com/TEK0E5RCib — le10sport (@le10sport) May 26, 2022

L’émir du Qatar agacé par Neymar ?