Mercato - PSG : Un transfert à 95M€ bouclé en vitesse, il hallucine

Thibault Morlain

Dans les dernières heures du mercato estival, au terme d'un long feuilleton riche en rebondissements, le PSG a réussi à boucler le transfert de Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort. Cela n'aura pas été simple de se mettre d'accord entre les deux clubs, ça s'est finalement bien terminé. Le Français a donc rejoint le PSG moyennant 95M€ et voilà qu'on en sait plus sur ce transfert de Kolo Muani.

Cet été, le PSG avait notamment pour priorité de recruter un numéro 9. Au final, ce n'est pas un, mais deux attaquants qui ont été recrutés. Après Gonçalo Ramos, c'est Randal Kolo Muani qui a posé ses valises à Paris. Très proche de Kylian Mbappé, l'international français a été acheté à l'Eintracht Francfort pour environ 95M€. Un transfert bouclé dans les dernières secondes du mercato estival alors qu'on a longtemps pensé que le PSG et Francfort ne parviendraient pas à trouver un terrain d'entente pour Kolo Muani.

Les dessous du transfert de Kolo Muani

Dans Bild , on en apprend plus sur ce transfert de Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort vers le PSG cet été. Il est ainsi expliqué que le dernier jour du mercato, aux alentours de 20h, les Allemands auraient refusé une offre de 85M€ des Parisiens. Initialement, le prix était en effet fixé à 100M€ pour l'international français, mais voilà que Francfort a fini par faire un effort et baisser ses exigences. C'est finalement à 1 minute de la clôture du mercato qu'un accord est trouvé à hauteur de 80M€ + 10M€ de bonus facilement atteignables + 5M€ de bonus notamment liés à une victoire en Ligue des Champions.

« La relation de confiance avec Nasser Al-Khelaïfi a été cruciale pour l'accord »