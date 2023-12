Mercato - PSG : Luis Enrique annonce qu’une «superstar» a été recrutée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait décidé de miser sur Kang-In Lee en recrutant le milieu offensif sud-coréen pour 22M€ en provenance de Majorque. Un choix audacieux que ne regrette absolument pas Luis Enrique, et pour cause, l'entraîneur espagnol est particulièrement fan de son profil et l'a rappelé en conférence de presse.

Le PSG avait renouvelé une grande partie de son secteur offensif lors du dernier mercato estival. Et parmi les profils par Luis Campos se trouvait notamment Kang-in Lee (22 ans), débarqué de Majorque pour 22M€ avec l'étiquette de joueur prometteur. Et son début de saison avec le PSG semble effectivement confirmer de grandes qualités, comme l'a souligné Luis Enrique mardi en conférence de presse.

« C’est une superstar en Corée »

« C’est un joueur peut-être méconnu pour ceux qui ne suivaient pas la Liga. C’est une superstar en Corée, on a vu cela sur place. Il a joué ailier droit, ailier gauche, au milieu de terrain, à plusieurs postes. Il défend également. Il a des capacités techniques importantes. Il se sacrifie pour l’équipe », a indiqué l'entraîneur du PSG, ravi de pouvoir compter Kang-In Lee dans ses rangs depuis l'été dernier.

« Il a tout pour plaire »