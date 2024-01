Mercato - PSG : Un transfert à 0€ est imaginé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Renato Sanches n'est pas parvenu à se relancer en Italie. Prêté jusqu'à la fin de la saison, le milieu offensif portugais a, une nouvelle fois, été freiné par les blessures. L'AS Roma souhaiterait se séparer de lui dès ce mercato d'hiver, mais avant d'acter ce départ, le PSG se doit de lui trouver une porte de sortie. Dans ce dossier, l'espoir pourrait venir de la Turquie.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Renato Sanches. Considéré il y a encore quelques années comme l'un des plus solides espoirs du football mondial, l'international portugais ne parvient pas à enchaîner en raison de problèmes physiques récurrents. Prêté par le PSG à l'AS Roma jusqu'à la fin de la saison, le joueur a, une nouvelle fois, été éloigné des terrains. Sur Instagram, Renato Sanches a livré ses impressions. « Ce que je voulais, c’était être sur le terrain, il n’y a rien que j’aime plus. Malheureusement, je n’ai pas été satisfait, à cause des nombreuses blessures. La personne la plus frustrée et en même temps la plus impatiente de rejouer, c’est moi. Je crois que tout va passer et que des temps meilleurs viendront. Enfin, je voulais vous rappeler que je n’ai jamais supprimé de photos de Roms. Cela fait plus d’un an que ma photo de profil est noire » a confié le joueur de 26 ans, visiblement lassé par cette situation.

Mbappé condamné à faire le ménage https://t.co/sZFQ7pvZtu pic.twitter.com/cmqPzH4fRx — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Son prêt à l'AS Roma pourrait être cassé

L'AS Roma, qui vient de se séparer de José Mourinho souhaite trouver une solution pour casser le prêt de Renato Sanches. Le PSG serait prêt à accéder aux demandes du club italien à condition de lui trouver un nouveau point de chute.

Un avenir en Turquie ?

Cela tombe puisque selon les informations du journaliste turc Gokmen Ozcan, le Besiktas serait prêt à accueillir Renato Sanches. Pour faciliter les opérations, le PSG pourrait envisager un prêt gratuit au sein du club turc. Affaire à suivre...