Ce flop du PSG vit un calvaire, il raconte

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Renato Sanches a quitté le PSG. En effet, l'international portugais est actuellement prêté avec option d'achat à l'AS Rome. Peu épargné par les blessures depuis le début de la saison, Renato Sanches s'est livré sur son calvaire via les réseaux sociaux.

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a été prêté avec option d'achat à l'AS Rome lors du dernier mercato estival. Toutefois, le milieu de terrain de 26 ans n'a pas pu enchainer les matchs avec les Giallorossi depuis le début de la saison, et ce, à cause de pépins physique à répétition. Cela fait maintenant plusieurs saisons que Renato Sanches est embêté par des blessures et cette malédiction se poursuit donc du côté de l'Italie, où il est cédé par le PSG.

Renato Sanches est en plein cauchemar à Rome

Alors que Renato Sanches enchaine les blessures cette saison, l'AS Rome voudrait le renvoyer au PSG dès cet hiver. Toutefois, le club de la capitale ne compte pas rapatrier l'international portugais tant qu'il ne lui a pas trouvé un nouveau point de chute au préalable. Reste à savoir quelle est la position de Renato Sanches.

«La personne la plus frustrée, c’est moi»