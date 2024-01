Mercato : Cristiano Ronaldo vend la mèche pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que de nombreuses stars européennes regrettent leur départ en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo se sent comme un poisson dans l'eau. Arrivé au pays il y a un an, la star portugaise se plaît à Al-Nassr. A 38 ans, l'attaquant souhaite poursuivre son aventure au sein de la Saudi Pro League afin de continuer à la faire grandir

L'Arabie Saoudite a été un acteur majeur du dernier mercato estival. Le pays s'est montré très actif, prenant part à des dossiers de taille. Et grâce à sa puissance financière, l'Arabie Saoudite est parvenue à s'attacher les services de nombreuses stars du ballon rond comme Sadio Mané, Neymar, Karim Benzema ou encore Jordan Henderson. Mais quelques mois après leur arrivées, certains joueurs commenceraient à regretter leur décision. C'est le cas par exemple de Karim Benzema.

Des stars en difficulté en Arabie Saoudite

Comme annoncé par L'Equipe , l'ancien buteur du Real Madrid traîne son spleen depuis plusieurs semaines. Benzema a même ressenti le besoin de couper les réseaux sociaux et de filer à l'Ile Maurice afin de se ressourcer. L'ancien international français n'a rejoint son équipe d'Al-Ittihad que ce jeudi, et certaines rumeurs évoquent un possible retour en Europe. Lui n'a pas attendu avant de rentrer sur le vieux continent. Recruté par Al-Ettifaq, Jordan Henderson s'est engagé avec l'Ajax Amsterdam.

Pas Cristiano Ronaldo