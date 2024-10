Mercato - PSG : Un pote de Mbappé écarté par Luis Enrique ?

Axel Cornic

Très tôt la saison dernière, Kylian Mbappé a été peu à peu mis en marge du projet par Luis Enrique, qui a annoncé vouloir préparer l’avenir sans sa star. Mais l’ancien numéro 7 du Paris Saint-Germain n’a pas été le seul joueur qui a fini dans le collimateur de l’entraineur espagnol !

Après sept années passées ensemble, Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés dans le sang et les larmes. La star française évolue désormais au Real Madrid et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas laissé un grand souvenir dans son ancien club, surtout auprès de la direction.

Mukiele, le meilleur ami de Mbappé au PSG ?

Les évènements des derniers jours ont en effet mis en lumière les énormes tensions entre Mbappé et les dirigeants parisiens, surtout le président Nasser Al-Khelaïfi. Mais un troisième acteur fait également parler de lui en ce moment et c’est Nordi Mukiele, joueur prêté par le PSG au Bayer Leverkusen qui était aux côtés de l’attaquant du Real Madrid lors de son escapade à Stockholm.

Luis Enrique ne voulait plus de lui

Le Parisien s’est intéressé au latéral français ce vendredi et on découvre notamment qu’il n’était pas vraiment très apprécié par Luis Enrique. Ce dernier l’aurait poussé vers la sortie et on ne peut pas s’empêcher de croire que cela peut avoir un lien direct avec Kylian Mbappé et son entourage, dont Nordi Mukiele est très proche.