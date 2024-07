Mercato - PSG : Un phénomène va rejoindre Mbappé ?

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG voudrait notamment mettre la main sur un ailier gauche. Le club de la capitale penserait ainsi à Nico Williams. En attendant que le dossier se décante, le crack de 22 ans gère ses efforts. Il pourrait d’ailleurs être amené à avoir plus d’influence chez Nike très prochainement.

Le mercato devrait être assez intéressant à suivre du côté du PSG cet été. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale voulait mettre la main sur un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé. La direction parisienne aurait ainsi des vues sur Nico Williams. Sacré champion d’Europe avec l’Espagne, il pourrait d’ailleurs rejoindre le nouveau joueur du Real Madrid prochainement.

Nico Williams aux côtés de Mbappé chez Nike ?

D’après les informations de MARCA, Nike voudrait faire de Nico Williams l’une de ses têtes d’affiche à l’avenir. L’international espagnol était déjà sponsorisé par la marque à la virgule, mais cette dernière voudrait donner plus de pouvoir au crack de 22 ans. Nico Williams viendrait ainsi à rejoindre Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Erling Haaland et d’autres stars parmi les joueurs les plus influents chez Nike.

Le PSG et le Barça sont à la lutte

Le PSG, de son côté, continue de croire en ses chances de mettre la main sur Nico Williams. Le phénomène espagnol plaît à Luis Enrique, qui l’a déjà eu sous ses ordres avec la sélection espagnole. Mais le joueur de l’Athletic Bilbao est aussi sur les tablettes du FC Barcelone. À suivre...