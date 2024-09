Mercato - PSG : Un phénomène ouvre la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le collimateur du PSG ces derniers mois, Lucas Chevalier a finalement décidé de rester au LOSC pour y disputer la Ligue des Champions. Mais le talentueux gardien français, sous contrat jusqu’en 2027 dans le Nord, laisse la porte ouverte à ses prétendants pour les années à venir et n’exclut aucune possibilité.

Après les départs en fin de contrat de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, le PSG était en quête d’un nouveau gardien cet été, capable d’assumer le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. C’est donc le Russe Matvey Safonov (25 ans) qui a finalement été recruté, mais le PSG a également songé à Lucas Chevalier (22 ans), le jeune phénomène du LOSC.

«Il va y avoir des problèmes», l’étonnant coup de gueule du PSG https://t.co/LuE7GGM9Io pic.twitter.com/dSIMKzftQW — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Chevalier ne voulait pas bouger

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, ce dernier justifie son choix d’être finalement resté au LOSC après un mercato agité : « Déjà parce que je suis sous contrat. Et puis il y a la Ligue des champions (…) Jouer la Ligue des champions avec Lille, c'est déjà comme un titre en fait, au vu du parcours d'un club qui après avoir été champion a dû se régler financièrement, a fait des paris sur de jeunes joueurs, pour dépasser Marseille, Lyon, Rennes, financièrement très supérieurs », indique Lucas Chevalier.

« Je n’ai pas de plan »

Mais le gardien laisse la porte ouverte à ses courtisans pour l’avenir : « J'ai encore plein de choses à vivre ici, et il y a toujours eu de l'évolution. Je veux franchir le plus d'étapes possibles avec ce club pour pouvoir le marquer. Je n'ai pas de plan de carrière, seulement des objectifs et j'essaie de viser dans la bonne direction ». De bon augure pour le PSG dans les années à venir ?