Mercato - PSG : Un phénomène bien disponible à 0€ ?

Hugo Chirossel

Pour trouver le successeur de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes. Celle menant à Khvicha Kvaratskhelia a pris de l’ampleur ces derniers jours et serait même la priorité des dirigeants parisiens, qui n’auraient également pas oublié Rayan Cherki. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, le joueur de l’OL réfléchirait à la possibilité de partir libre dans un an.

Si le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé lundi dernier, cela fait plusieurs semaines que le PSG est à la recherche de son successeur. Ces derniers jours, c’est le nom de Khvicha Kvaratskhelia qui revient avec insistance. Selon L’Équipe , l’international géorgien aurait même donné son accord au club de la capitale. Il faut maintenant s’entendre avec Naples, qui ne semble en revanche pas avoir l'intention de le céder cet été.

Le PSG pense toujours à Cherki

Mais il y a une autre option, déjà évoquée il y a un an et demi, qui serait toujours d’actualité du côté du PSG. D’après L’Équipe , Rayan Cherki serait encore dans les petits papiers du club de la capitale. Lors du mercato hivernal 2023, Paris avait déjà essayé de s’attacher les services du Lyonnais âgé de 20 ans. Le PSG avait fait une offre de 20M€, repoussée par l’OL, qui pourrait cette fois-ci ouvrir la porte à un départ.

Cherki veut rester à l’OL, avant de partir libre ?