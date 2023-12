Mercato - PSG : Un pacte entre Al-Khelaïfi et Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a vécu un été plus que mouvementé en 2023. Et pour cause, après avoir refusé d’activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger d’une saison jusqu’en juin 2025, Mbappé s’était attiré les foudres de son président qui l’avait même menacé d’un transfert. Finalement, un consensus sur la prime de fidélité aurait remis les pendules à l’heure et un pacte aurait même été convenu.

L’actualité du PSG va une fois encore être centrée autour du feuilleton Kylian Mbappé. Comme ce fut le cas en 2021 au moment où le joueur avait réclamé un bon de sortie, comme à l’approche du mercato estival de 2022 avec tout le bruit autour de son avenir qui a finalement débouché sur une prolongation de contrat et à la dernière intersaison où, publiquement, Nasser Al-Khelaïfi avait menacé Mbappé de le vendre s’il campait sur ses positions de ne pas prolonger son contrat.

Après le clash, la réconciliation

Finalement, un accord aurait été convenu en août dernier pour que Kylian Mbappé ne perçoive pas sa prime de fidélité avoisinant les 80M€. Le clash s’est arrêté après une période de trois semaines au cours desquelles le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avait été écarté du groupe de Luis Enrique et avait donc manqué la tournée de pré-saison au Japon et en Corée du Sud. Et depuis, tout irait pour le mieux, au point où une sorte de pacte aurait été passé entre les parties concernées.

Un gentlemen agreement entre Mbappé et le PSG ?

D’après Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain refuserait catégoriquement de commenter quelque soit la rumeur circulant au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé pour une simple et bonne raison. Depuis le terrain d’entente convenu entre le clan Mbappé et le PSG, les deux parties se focaliseraient uniquement sur le reste de la saison et rien, ni personne d’autre. De quoi expliquer le silence ambiant au sujet du feuilleton Kylian Mbappé.