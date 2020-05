Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau grand danger pour Leonardo avec une pépite du PSG !

Publié le 25 mai 2020 à 15h30 par T.M.

Alors que Leonardo doit actuellement gérer le mercato du PSG et notamment certains départs de protégés de Thomas Tuchel, le directeur sportif doit aussi faire avec les cas de certaines pépites parisiennes. Et l’exode des talents serait encore loin d’être terminé du côté de la capitale.

Avec l’OL, le PSG dispose de l’un des centres de formation le plus performant en France, mais aussi en Europe. En effet, le club de la capitale compte de nombreux talents dans ses équipes de jeunes. Mais pour eux, l’objectif est bien évidemment de percer en équipe première et rejoindre le groupe de Thomas Tuchel. Si certains y sont arrivés comme Presnel Kimpembe, Alphonse Areola ou Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui pointent le bout de leur nez, beaucoup ont choisi d’aller faire parler leur talent ailleurs. Ainsi, ces dernières années, le PSG a assisté à un véritable exode de ses pépites à l’instar de Kingsley Coman, Moussa Diaby, Claudio Gomes, Timothy Weah, Dan-Axel Zagadou, Boubakary Soumaré ou encore Odsonne Edouard. En voyant ces joueurs exploser loin du Parc des Princes, le PSG peut donc nourrir certains regrets. Depuis son retour, Leonardo s’attèle donc à éviter de perdre à nouveau des talents. Mais cela n’est clairement pas gagné…

Mourinho veut piocher au PSG !

En effet, les jeunes talents du PSG sont courtisés et les plus grands clubs européens sont à l’affût de la moindre ouverture. Actuellement, ce serait le Tottenham de José Mourinho qui tenterait de se servir chez les jeunes Parisiens. En effet, ce lundi, Loïc Tanzi, journaliste pour RMC , dévoile que les Spurs auraient pris des renseignements pour Hubert Mbuyi Muamba, défenseur de 17 ans, également suivi par certains clubs portugais. Néanmoins, alors que le Parisien est sous contrat jusqu’en 2021, Leonardo n’aurait aucune intention de le vendre. Pour Hubert Mbuyi Muamba, la porte serait donc fermée pour un départ. En revanche, pour d’autres talents du PSG, le pire serait bien à redouter.

Déjà fini pour Aouchiche et Kouassi ?

A seulement 17 ans, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont deux des plus grandes promesses du PSG et du football français. Apparus à quelques reprises cette saison avec l’équipe de Thomas Tuchel, le défenseur et le milieu de terrain ont montré de très belles choses, mais ce n’est pas sûr qu’on les revoit sous le maillot parisien à l’avenir. En effet, alors que Leonardo s’active actuellement pour leur faire signer un premier contrat pro, on en prendrait pas forcément le chemin et les deux joueurs du PSG pourraient donc partir cet été. Les prétendants sont d’ailleurs nombreux. Pour Kouassi, alors qu’il était question d’un transfert quasiment réglé au RB Leipzig, le Milan AC aurait dernièrement fait irruption dans ce dossier. En ce qui concerne Aouchiche, l’ASSE, mais aussi le LOSC ou encore Rennes seraient très intéressés. Le PSG n’ayant pas les arguments nécessaires pour les convaincre de rester, ils pourraient donc aller chercher leur bonheur ailleurs.