Mercato - PSG : Un gros transfert va capoter

Toujours en quête d'un renfort offensif malgré l'arrivée d'Hugo Ekitike sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le PSG continue de négocier avec Sassuolo pour le transfert de Gianluca Scamacca. Mais ce dossier semble sérieusement se compliquer.

Cet été, le PSG est bien décidé à renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le club de la capitale a obtenu le prêt avec option d'achat d'Hugo Ekitike. Le jeune attaquant français débarque en provenance du Stade Reims et aura dans un premier temps un rôle de doublure. Dans le même temps, Luis Campos espère bien parvenir à boucler l'arrivée d'un autre attaquant. Depuis le début du mercato, la priorité semble se nommer Gianluca Scamacca.

Le transfert de Scamacca au PSG se complique

Cependant, les négociations semblent se compliquer de plus en plus, à tel point que selon les informations de Matteo Moretto, l'opération est totalement à l'arrêt. Le journaliste de Revelo explique que les positions de Sassuolo et du PSG sont beaucoup trop éloignées pour espérer une issue positive à ce transfert.

Ramos en plan B, quid de Kalimuendo ?

Par conséquent, Luis Campos pourrait être tenté d'activer un plan B. Ces derniers jours, l'information de la presse portugaise concernant l'intérêt du PSG pour Gonçalo Ramos s'est confirmée. Mais il ne faut pas non plus oublier Arnaud Kalimuendo. Buteur en amical, le jeune attaquant parisien aurait fait bonne impression à Christophe Galtier comme le révélait récemment Ben Jacobs.