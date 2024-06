Mercato - PSG : Un gros transfert reporté à 2025 ?

Benjamin Labrousse

Ces derniers mois, le PSG a lorgné plusieurs pistes offensives pour son mercato estival, comme par exemple Benjamin Sesko. Néanmoins, ce dossier a pris fin ce mardi alors que le buteur slovène a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Mais en réalité, Sesko pourrait de nouveau être au cœur des convoitises dès l’été prochain. Explication.

Le PSG va devoir se montrer habile. Malgré les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos l’été dernier, le club de la capitale ne serait pas opposé à l’idée de recruter un avant-centre supplémentaire cet été. Ces derniers mois, plusieurs noms auront été associés au club parisien au niveau de ce poste de numéro 9, comme Benjamin Sesko.

Benjamin Šeško 🤝 RB LeipzigBenjamin Šeško und RB Leipzig haben den bestehenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ verlängert. — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 12, 2024

Benjamin Sesko prolonge à Leipzig

L’international Slovène de 21 ans, auteur d’une saison très prometteuse du côté du RB Leipzig, avait tapé dans l’oeil du PSG, mais également de Chelsea et d’Arsenal. S’il disposait d’une clause libératoire de 65M€ dans son contrat, Benjamin Sesko a finalement décidé de poursuivre l’aventure au sein du club allemand. Annoncé mardi, la prolongation du numéro 30 a été rendue officielle ce mercredi matin par le RB Leipzig, et désormais, Sesko est lié au RBL jusqu’en juin 2029.

Sesko autorisé à partir en 2025