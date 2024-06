OM - Conceiçao : L’offre irrésistible qui a tout fait basculer !

Thomas Bourseau

Une question résonne dans les têtes des supporters et observateurs de l’OM : qui pour succéder à Jean-Louis Gasset ? Après la déception Paulo Fonseca, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Sergio Conceiçao. Et le président de l’OM semble être parvenu à convaincre le Portugais grâce à une offre XXL alors que ce dernier n’était pas emballé pour venir à l’Olympique de Marseille.

Sergio Conceiçao va devenir le nouvel entraîneur de l’OM, sauf énorme coup de tonnerre. Certes, Paulo Fonseca fut la grande priorité de Pablo Longoria pour la succession de Jean-Louis Gasset comme le10sport.com vous le dévoilait le 10 avril dernier. Toutefois, le désormais ex-entraîneur du LOSC se serait laissé convaincre par le challenge de l’AC Milan.

Une offre et un contrat que Sergio Conceiçao n’a pas pu refuser

le10sport.com vous révélait en exclusivité le 21 mai dernier que le président Pablo Longoria avait rencontré Sergio Conceiçao afin qu’il prenne les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Et dans son édition du mercredi 12 juin, L’Équipe affirme que le président et le comité directeur de l’OM sont en train de convaincre Sergio Conceiçao grâce à une offre financièrement très intéressante. En parallèle, le contrat proposé par l’OM ferait de Conceiçao la véritable figure forte du projet sportif du club phocéen.

Sergio Conceiçao initialement réticent à l’idée de rejoindre l’OM