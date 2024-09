Mercato - PSG : Un gros transfert déjà annoncé pour 2025 ?

Pierrick Levallet

Si le PSG a réalisé quelques coups intéressants sur le mercato cet été, le club de la capitale n’a toutefois recruté personne pour remplacer Kylian Mbappé. Les choses pourraient néanmoins changer en 2025. Les dirigeants parisiens auraient des vues sur Jamal Musiala, qui ne serait pas contre quitter le Bayern Munich à l’issue de la saison.

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu ciblaient un ailier gauche en priorité. Mais finalement, personne n’a rejoint les rangs de Luis Enrique dans le secteur offensif cet été. Les choses pourraient toutefois changer en 2025.

PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre à 180M€ après Mbappé ! https://t.co/44ilOhiJW7 pic.twitter.com/0P7sZrD2cO — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Musiala va quitter le Bayern Munich ?

En effet, le PSG aurait des vues sur Jamal Musiala. Et d’après les informations de TeamTALK, l’international allemand pourrait quitter le Bayern Munich lors de l’été 2025. Le milieu offensif de 21 ans ne serait pas contre quitter la Bundesliga pour se lancer un nouveau défi. Le PSG pourrait donc en profiter. Mais la concurrence promet d’être rude sur ce dossier.

Le PSG a de la concurrence

Jamal Musiala serait en effet sur les tablettes du Real Madrid et de Manchester City. Manchester United, Liverpool et Chelsea suivraient également la situation de l’international allemand, sous contrat jusqu’en juin 2026 au Bayern Munich. Le club bavarois ferait d’ailleurs tout son possible pour le prolonger. Affaire à suivre...