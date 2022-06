Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros malaise confirmé autour de Kylian Mbappé ?

Publié le 18 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Limogé par le PSG cet été, Leonardo a t-il payé son manque d’efficacité dans le prolongation de Kylian Mbappé pendant des mois ainsi que sa relation qui se serait dégradé avec l’attaquant français ? Le directeur sportif brésilien a lâché une réponse plutôt énigmatique sur cet épineux sujet…

Avec la récente nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif, le PSG a donc indirectement officialisé le départ de Leonardo qui était pourtant à la tête de la direction sportive depuis son retour en 2019. Selon certaines spéculations, se mauvaise gestion sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui s’est faite attendre pendant très longtemps, a été fatale à Leonardo, d’autant que ses rapports avec l’attaquant du PSG semblent s’être dégradés depuis plusieurs mois. Et le discours de Leonardo laisse peu de place au doute…

Mercato - PSG : Leonardo viré par le Qatar à cause de Kylian Mbappé ? Il répond https://t.co/2sl87fjy5U pic.twitter.com/y8zd3h5Ewf — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 17, 2022

« Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses »