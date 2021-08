Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros démenti tombe pour le mercato du PSG !

Publié le 1 août 2021 à 4h00 par T.M.

Cet été, le mercato du PSG est mouvementé. Outre les arrivées, des départs sont également annoncés. En revanche, Mauro Icardi ne devrait pas quitter l’effectif de Mauricio Pochettino.

Pour ce mercato estival, l’une des priorités de Leonardo est de dégraisser. Le directeur sportif du PSG souhaiterait notamment récupérer près de 180M€ et pour cela, de nombreux départs sont attendus. Le nom de Mauro Icardi a notamment figuré parmi les possibles partants. Décevant lors du dernier exercice, l’Argentin ne serait pas retenu lui qui dispose toujours d’une belle cote en Italie. En effet, Icardi a été annoncé dans le viseur de la Juventus et de l’AS Rome. Problème, le joueur de Mauricio Pochettino n’a pas envie de partir.

Icardi ne pense qu’au PSG !