Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour Lewandowski !

Publié le 13 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Malgré des approches de plusieurs grosses écuries européennes, le Bayern Munich ne souhaite absolument pas se séparer de Robert Lewandowski.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski était très sollicité lors de l’intersaison et devrait l’être encore davantage l’été prochain, alors qu’il ne sera qu’à un an de du terme de son bail avec le Bayern Munich. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’attaquant polonais fait partie des alternatives en cas de départ de Kylian Mbappé du PSG. Mais le club parisien n’est pas le seul sur le dossier…

«On ne vend pas un joueur comme Lewandowski»