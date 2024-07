Mercato - PSG : Un gros coup de bluff à 250M€ démasqué ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de trouver le remplaçant parfait pour Kylian Mbappé, le PSG explore toutes les pistes. L'une d'entre elles mène à la pépite de 16 ans Lamine Yamal, auteur d'une incroyable compétition avec l'Espagne lors de l'Euro 2024. Son potentiel incroyable n'a échappé à personne et il est notamment le principal acteur de la défaite de l'équipe de France en demi-finales mardi dernier. Le PSG se dit prêt à lâcher une énorme somme pour le jeune Espagnol.

Désireux de trouver un nouvel attaquant pour l'après-Mbappé, le PSG semble être capable de tout. Récemment, on entend qu'une offre de 200M€ a été évoquée pour recruter Lamine Yamal au club. Le FC Barcelone a fait comprendre qu'il fera tout pour conserver sa pépite malgré les offres alléchantes, une prise de parole dont certains doutent beaucoup.

Le Barça en plein bluff ?

Le PSG va peut-être devoir se battre avec le FC Barcelone pour conquérir Lamine Yamal. Une offre de 200M€ comme évoqué par Le Parisien aurait de quoi convaincre n'importe quel club du monde. C'est pour cette raison que les propos de Joan Laporta, le président du club espagnol, sont remis en cause. « Laporta, comme tous les présidents de club a toujours des relais dans tous les médias. Il a peut-être voulu laisser entendre que ‘on nous a proposé 250M€ et tout, mais nous on le garde et on a les moyens de le garder’. Tout ça, c'est de la pub, de la com’ » a déclaré le journaliste Frédéric Hermel dans l'After Foot de RMC jeudi.

Le PSG prêt à tout ?

Si Joan Laporta estime qu'aucune offre ne sera capable de le convaincre de vendre Lamine Yamal, cela serait en effet un énorme coup de bluff d'autant plus que le PSG serait prêt à lâcher un énorme chèque pour la pépite espagnole. En attendent le dénouement de cet Euro 2024, Yamal est actuellement sous contrat au Barça jusqu'en 2026. Reste à savoir s'il y sera toujours d'ici là.