Transferts - PSG : Riolo annonce un coup de tonnerre pour le mercato !

Kylian Mbappé ayant décidé de ne pas prolonger pour s’en aller au Real Madrid, le PSG a perdu un élément offensif majeur cet été. Khvicha Kvaratskhelia est annoncé comme la priorité absolue en attaque, mais Daniel Riolo fait une annonce surprenante sur les intentions du PSG pour son mercato.

De qui sera composée l’attaque du PSG la saison prochaine ? Kylian Mbappé est maintenant parti, et Luis Campos va devoir composer avec une nouvelle ligne offensive sans la star française. Pas une mince affaire pour le conseiller sportif du PSG, qui semble jeter son dévolu depuis plusieurs semaines sur le phénomène de Naples.

Le PSG à fond sur Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), auteur d’un Euro très prometteur aux côtés de Georges Mikautadze sur le front de l’attaque de la Géorgie, est la priorité ultime du PSG pour remplacer Mbappé. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kvaratskhelia veut quant à lui signer au PSG cet été, et rien d’autre. Mais il y a peut-être un hic…

Riolo relance tout le dossier

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a indiqué que le PSG ne recruterait pas forcément Kvaratskhelia ni aucune autre star de ce prix-là avant la fin du mercato : « Le PSG n’a jamais dit qu’ils allaient lâcher 100M€ sur le mercato. Donc c’est possible qu’il n’y ait pas de recrutement de ce type-là cet été. C’est possible ». Tout est relancé ?