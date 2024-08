Mercato - PSG : Un grand retour prend forme !

Jean de Teyssière

Le PSG poursuit son mercato et après l’arrivée de Désiré Doué la semaine dernière, d’autre recrues offensives sont attendues. Le club parisien pourrait rapatrier Kingsley Coman, qui pourrait quitter le Bayern Munich d’ici la fin du mercato. L’international français, formé au PSG, pourrait retrouver son ancien club.

Désiré Doué, Willian Pacho, Joao Neves et Matvey Safonov, tels sont les quatre nouveaux joueurs parisiens. Pour le moment, la mayonnaise a bien pris, avec deux victoires en autant de matchs en Ligue 1 et 10 buts marqués. Mais la vérité du mois d’août est rarement celle de mars et c’est pour cela que le PSG pourrait encore recruter offensivement.

Mercato : L’OM sur le point de s’offrir un ancien crack du PSG ? https://t.co/DIKSMizu6t pic.twitter.com/bbRloTUHR3 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Kingsley Coman sur le départ ?

Dans un live avec le journaliste anglais Ben Jacobs, le journaliste italien Fabrizio Romano a lâché une grande annonce en révélant que Kingsley Coman pourrait quitter le Bayern Munich cet été. L’international a tout gagné dans le club bavarois, on se souvient même de son but vainqueur en finale de la Ligue des Champions en 2020, face au PSG…

Le PSG, en pole pour rapatrier Coman ?

Formé au club entre 2004 et 2013, Kingsley Coman n’a jamais eu sa chance avec le PSG. S’il a joué quatre matchs sous les couleurs parisiennes, il est vite allé à la Juventus Turin, puis au Bayern Munich. Régulièrement appelé avec l’équipe de France, Kinglsey Coman aura remporté 27 titres en club au total. Récemment, Sky Sports Allemagne révélait que le futur de Coman pouvait s’inscrire au PSG. Si le natif de Paris quitte Munich, il faudra suivre de près l’attitude parisienne.